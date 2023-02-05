إطلاق مبادرة حقيبتي المدرسية بالزرقاء

الوكيل الاخباري - أطلق المجلس المحلي لمركز أمن طارق والشرطة المجتمعية بالتعاون مع مجلس التطوير التربوي اليوم الأحد في مدرسة الجاحظ الثانوية للبنين مبادرة حقيبتي المدرسية ، تتضمن توزيع مئة حقيبة مدرسية على الطلبة في 10 مدارس حكومية.



وحضر إطلاق المبادرة خلال الطابور الصباحي لطلاب مدرسة الجاحظ، مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى الدكتور أحمد العياصرة وعضو مجلس المجلس المحلي لمركز أمن طارق ورئيس مجلس التطوير التربوي بالزرقاء عامر الوظائفي ورئيس مركز أمن طارق الرائد سطعان الخريشة ومدير المدرسة وسام الشجراوي وعدد من أعضاء المجلس المحلي لمركز أمن طارق والهيئة التربوية والتدريسية.

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