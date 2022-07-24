اتفاقية تعاون بين التدريب المهني وجامعة آل البيت

الوكيل الاخباري - وقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/ وزير العمل نايف استيتية ورئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور اليوم الأحد، اتفاقية تعاون في مجال التدريب المهني لتنفيذ برنامج تدريبي مشترك يتوافق مع متطلبات سوق العمل لتمكين مؤسسة التدريب المهني من استحداث مشاغل داخل حرم الجامعة في مجالات الزراعة المائية، الفندقة، الخدمات اللوجستية.



وقال استيتية إن هذا التعاون بين مؤسسة التدريب المهني وجامعة آل البيت يهدف الى تحديث وتطوير منظومة التدريب المهني من خلال الانفتاح على المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها للاستفادةِ من الخبرات الموجودة فيها بهدف تطوير قطاع التعليم المهني في الأردن.

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