اتفاقية لدعم طلبة في الاردن

الوكيل الاخباري - وقّعت جمعيتا صندوق حياة للتّعليم، ومستثمري شرق عمّان، اليوم السبت، اتّفاقيّة لتقديم خدمات الدّعم المادّي والتّدريب المهني للطّلبة المتفوقين المتعثّرين ماديًّاً.



ووقّع الاتفاقيّة أمين سرّ الصندوق المهندس إبراهيم بيوض، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إيّاد ابو حلتم.



وتعمل جمعيّة صندوق حياة للتّعليم الخيريّة، في مجال دعم طلبة الجامعات والمعاهد المهنيّة المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة، عن طريق تقديم المنح والقروض الحسنة، فيما تسعى جمعيّة مستثمري شرق عمّان إلى بناء صناعة وطنيّة مزدهرة وتنمية روح التّعاون بين الصّناعيين.

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