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الأربعاء، 13-09-2023 04:27 م

اجتماع في الزراعة لمتابعة خطة مكافحة الذباب المنزلي

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الأربعاء، أهمية أن تبدأ جميع الوزارات والجهات المعنية بإعداد الخطط المطلوبة منها لمكافحة الذباب المنزلي للعامين 2024 و2025.

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جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقد في وزارة الزراعة لمتابعة خطة مكافحة الذباب المنزلي وما أنجز منها للعام الحالي، بحضور وزيرا الزراعة المهندس خالد الحنيفات والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، والأمين العام لوزارة الزراعة المهندس محمد الحياري.


وأكد الحنيفات أن وزارة الزارعة تعمل حالياً على تنفيذ جميع المحاور المطلوبة من قبلها للعام الحالي، واستكمال باقي البنود قبل نهاية هذا العام حسب الخطة.


من جهته، أشار الردايدة إلى أن وزارة البيئة ملتزمة بتنفيذ الأنشطة المطلوبة منها، خاصة بما يتعلق بالتوعية والإرشاد لجميع الفئات المستهدفة.


واتفق المجتمعون على عقد لقاء آخر الأسبوع المقبل لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، للاطلاع على خططها مكافحة الذباب المنزلي للأعوام المقبلة، ورصد المخصصات المالية المطلوبة ضمن مخصصاتها المالية للعام 2024، والبدء بإعداد مسودة الأنشطة والمحاور المتضمنة في خطة مكافحة الذباب.

 




 

 


 

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