اختتام فعاليات بطولة المناظرات الوطنية

الوكيل الإخباري- اختتمت مؤسسة ولي العهد، اليوم الخميس، فعاليات بطولة المناظرات الوطنية للعام الدراسي 2021-2022 التابعة لبرنامجها "أنا أشارك".

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وأعلنت المؤسسة فوز جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالمركز الأول في البطولة بعد قرار لجنة التحكيم التي ضمّت مجموعة من المتخصصين والعاملين في هذا القطاع.



وسلم المهندس رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد غسان نقل، الكأس للفريق الفائز خلال الفعالية الختامية التي نفذت في فندق بريستول بمشاركة 72 طالباً وطالبة من 12 جامعة أردنية على مستوى المملكة.



وأشاد بجهود الشباب والشابات المشاركين في الفعالية، معبرا عن سعادته بالمستوى الاحترافي الكبير الذي وصلوا له بعد تلقيهم عدد من الدورات التدريبية التابعة للبرنامج على مدار العام الدراسي.



وقال نقل إن برنامج "أشارك+" نفذ في 12 جامعة أردنية بهدف تعزيز قدرات الشباب والشابات ومعرفتهم للمبادئ الأساسية للعملية الديمقراطية ومهارات كسب التأييد.