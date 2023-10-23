الإثنين 23-10-2023
الوكيل الاخباري

المتحدث باسم جيش الاحتلال يكشف عدد القتلى العسكريين والاسرى

إغلاق جزء من الطريق الملوكي بالكرك غداً للصيانة

مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

40.2 سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الاثنين

الشيكل يواصل الانهيار ويسجل ادنى مستوى منذ 9 سنوات

مباشر| البث الموحد في الأردن لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في قطاع غزة

فيديو - العدوان على أكثر من 320 موقعا في غزة الليلة الماضية

هذا ما حلّ بالطفل محمد الذي اثار مواقع التواصل وهو يرتجف خوفاً من الاحداث - فيديو

لن يكون سهلاً.. 5 محاور للاجتياح وهذا اللغز الأكبر

يديعوت أحرونوت: أزمة ثقة بين نتنياهو وقيادة الجيش

عاجل

المتحدث باسم جيش الاحتلال يكشف عدد القتلى العسكريين والاسرى

الإثنين، 23-10-2023 10:44 ص

اختيار قرية السلع الأردنية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم

653621f5d3a1f


الوكيل الإخباري - اختارت منظمة السياحة العالمية، قرية السلع الأردنية، جنوبي محافظة الطفيلة، ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2023، في تكريم عالمي يمنح للقرى المميزة والرائدة في مجال المحافظة على المناطق الريفية، المناظر الطبيعية، والتنوع الثقافي، والقيم المحلية، وتقاليد الطهي.

اضافة اعلان


واختارت المنظمة الاثنين، في هذه الدورة الثالثة من المبادرة، 54 قرية من حول العالم من أصل 260، حيث ضمّ 20 قرية جديدة إلى البرنامج التطويري الخاص بالمنظمة، وأصبحت جميع القرى الـ 74 الآن جزءا من شبكة أفضل القرى السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

 

وجرى الإعلان عن القرى المختارة خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي عقدت هذا الأسبوع في سمرقند بأوزبكستان.


وتبعد قرية السلع 16 كيلومتراً جنوب مدينة الطفيلة، وتضم قلعة تاريخية بنيت منذ آلاف السنين، لتؤكد مساهمتها في الحضارات الإنسانية المتعاقبة، حيث يحتوي موقع القلعة على قصور وكهوف ونماذج من الفن والنحت والعمارة وأنظمة ري وأبراج مراقبة أثرية.


وتاليا قائمة أفضل القرى السياحية للعام 2023، حسب منظمة السياحة العالمية:
السلع، الأردن
بارانكاس، تشيلي
بايي، اليابان
كاليتا تورتيل، تشيلي
كانتافيجا، إسبانيا
تشاكاس، بيرو
شافين دي هوانتر، بيرو
دهشور، مصر
دوردو، الهند
دونغبايك، جمهورية كوريا
دوما، لبنان
إيريسييرا، البرتغال
فيلانديا، كولومبيا
هاكوبا، اليابان
هيغيراس، المكسيك
هوانغلينغ، الصين
خالبا دي كانوفاس، المكسيك
كاندوفان، إيران
لا كارولينا، الأرجنتين
قرية ليفيس، إثيوبيا
ليريشي، إيطاليا
مانتيجاس، البرتغال
موركوت، سويسرا
موسان، جمهورية كوريا
أوكو ماتسوشيما، اليابان
أوميتلان دي خواريز، المكسيك
أونياتي، إسبانيا
أوردينو، أندورا
أوياكاشي، الإكوادور
بوكارتامبو، بيرو
بينجليبوران، إندونيسيا
بيسكو إلكوي، تشيلي
بوزوزو، بيرو
سان أورسان، سويسرا
ساتي، كازاخستان
شلادمينغ، النمسا
سيهوا, جمهورية كوريا
سينتوب، أوزبكستان
شيراكاوا، اليابان
سيغوينزا، إسبانيا
شيرينجي، تركيا
سيوة، مصر
سلوني، كرواتيا
سورتيلها، البرتغال
سانت أنطون ام ارلبرغ، النمسا
تان هوا، فيتنام
تاكيلي، بيرو
توكاج، المجر
فاليني، مولدوفا
فيلا دا مادالينا، البرتغال
شياجيانغ، الصين
زاباتوكا، كولومبيا
زاغانا، الصين
تشوجياوان، الصين


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image653623d5303e2

إغلاق جزء من الطريق الملوكي بالكرك غداً للصيانة

8888888888888

مباشر| البث الموحد في الأردن لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في قطاع غزة

1

انطلاق البث الموحد في الأردن لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في قطاع غزة

1

المذيع كريشان يبهر الأردنيين .. لهذا السبب !

0

حزب الاتحاد الوطني الأردني، تغيير في نهج الوقفات التضامنية، يقود وقفة حاشدة أمام البعثة الأوروبية: الأردن وفلسطين يد واحدة ضد العدوان

11

تجدد الوقفة في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان

أخبار متعلقة
main_image65118b396911a

80 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات

5jWZWiOWEjilYHJ7botzV2PU1GY2cLm08f04O6CQ

18.6 % انخفاض على الفاتورة النفطية للأردن خلال 7 أشهر

1

المجلس الثقافي البريطاني يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه في الأردن

720202210437964643986

الطفيلة: مركز صحي العين البيضاء يحصل على الاعتمادية

F7lCsg0OMKuNDxKR18KUBNAUfQp4y1IpUJcmmHLv

الاقتصادي والاجتماعي ينتخب رؤساء المجموعات ويشكل لجانه

main_image64085af716ff4

دهس مواطن وازدحام مروري كبير بعد جسر الملكة زين في عمّان