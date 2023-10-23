اختيار قرية السلع الأردنية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم

الوكيل الإخباري - اختارت منظمة السياحة العالمية، قرية السلع الأردنية، جنوبي محافظة الطفيلة، ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2023، في تكريم عالمي يمنح للقرى المميزة والرائدة في مجال المحافظة على المناطق الريفية، المناظر الطبيعية، والتنوع الثقافي، والقيم المحلية، وتقاليد الطهي.

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واختارت المنظمة الاثنين، في هذه الدورة الثالثة من المبادرة، 54 قرية من حول العالم من أصل 260، حيث ضمّ 20 قرية جديدة إلى البرنامج التطويري الخاص بالمنظمة، وأصبحت جميع القرى الـ 74 الآن جزءا من شبكة أفضل القرى السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وجرى الإعلان عن القرى المختارة خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي عقدت هذا الأسبوع في سمرقند بأوزبكستان.



وتبعد قرية السلع 16 كيلومتراً جنوب مدينة الطفيلة، وتضم قلعة تاريخية بنيت منذ آلاف السنين، لتؤكد مساهمتها في الحضارات الإنسانية المتعاقبة، حيث يحتوي موقع القلعة على قصور وكهوف ونماذج من الفن والنحت والعمارة وأنظمة ري وأبراج مراقبة أثرية.



وتاليا قائمة أفضل القرى السياحية للعام 2023، حسب منظمة السياحة العالمية:

السلع، الأردن

بارانكاس، تشيلي

بايي، اليابان

كاليتا تورتيل، تشيلي

كانتافيجا، إسبانيا

تشاكاس، بيرو

شافين دي هوانتر، بيرو

دهشور، مصر

دوردو، الهند

دونغبايك، جمهورية كوريا

دوما، لبنان

إيريسييرا، البرتغال

فيلانديا، كولومبيا

هاكوبا، اليابان

هيغيراس، المكسيك

هوانغلينغ، الصين

خالبا دي كانوفاس، المكسيك

كاندوفان، إيران

لا كارولينا، الأرجنتين

قرية ليفيس، إثيوبيا

ليريشي، إيطاليا

مانتيجاس، البرتغال

موركوت، سويسرا

موسان، جمهورية كوريا

أوكو ماتسوشيما، اليابان

أوميتلان دي خواريز، المكسيك

أونياتي، إسبانيا

أوردينو، أندورا

أوياكاشي، الإكوادور

بوكارتامبو، بيرو

بينجليبوران، إندونيسيا

بيسكو إلكوي، تشيلي

بوزوزو، بيرو

سان أورسان، سويسرا

ساتي، كازاخستان

شلادمينغ، النمسا

سيهوا, جمهورية كوريا

سينتوب، أوزبكستان

شيراكاوا، اليابان

سيغوينزا، إسبانيا

شيرينجي، تركيا

سيوة، مصر

سلوني، كرواتيا

سورتيلها، البرتغال

سانت أنطون ام ارلبرغ، النمسا

تان هوا، فيتنام

تاكيلي، بيرو

توكاج، المجر

فاليني، مولدوفا

فيلا دا مادالينا، البرتغال

شياجيانغ، الصين

زاباتوكا، كولومبيا

زاغانا، الصين

تشوجياوان، الصين

