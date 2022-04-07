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الخميس، 07-04-2022 05:23 م

ارتفاع عدد زوار الموقع الأثري في جرش بنسبة 65%

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الوكيل الإخباري - ارتفعت نسبة زوار الموقع الأثري في محافظة جرش نحو 65% في الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لمدير سياحة جرش فراس الخطاطبة.

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وقال الخطاطبة إنّ إعداد زوار المواقع الأثرية في محافظة جرش ارتفعت في الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زار المواقع الأثرية 44.069 شخصا، وسجل العام الماضي من الفترة نفسها 12.250 زائرا.


وأضاف، أن نحو نصف مليون شخص زاروا جرش كاملة منذ بداية العام الحالي؛ من مواقع أثرية، ومناطق تنزه، ومناطق سياحية.


وأوضح الخطاطبة أن مديرية السياحة داخل المحافظة أطلقت عددا من البرامج والفعاليات بالتشارك مع مدير ثقافة جرش والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني لتشجيع السياحة الداخلية ولجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

 

(المملكة)

 




 

 


 

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