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السبت، 05-03-2022 06:58 م

الأردن يسمح للأوكرانيين دخول المملكة دون تأشيرات

مبنى رئاسة الوزراء


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرّر الأردن، اليوم، السماح لأفراد أسر الجالية الأوكرانية المُقيمة في المملكة وأقربائهم دخول المملكة من دون تأشيراتٍ مسبقة، ومنحهم إقامات مُؤقتة لأسباب إنسانية، وضمن إجراءات تُحدّدها الجهات المعنية.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، قرار الحكومة بالسماح بدخول المواطنين الأوكرانيين لأراضي المملكة ضمن إجراءاتٍ ستُنفّذ من خلال الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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