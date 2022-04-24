الإفتاء توضح حول موعد ليلة القدر

الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام حول موعد ليلة القدر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

اضافة اعلان



وقالت الإفتاء في امساكية اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك بحسب رصد "الوكيل الإخباري" ،"اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة أوصلها البعض إلى ثلاثين قولا ولعل أرجح الأقوال أنها تنتقل في الوتر من العشر الأواخر وبه تجتمع الأحاديث المتعارضة وحكمه إبهامها : إحياء جميع الليالي بالعبادة وهي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وباقية إلى يوم القيامة والتي (فيها يفرق كل أمر حكيم ) وقال صلى الله عليه وسلم : (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)."



