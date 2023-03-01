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الأربعاء، 01-03-2023 11:51 م

الاحتفال بإطلاق مبادرة زاد الفنون

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الوكيل الاخباري - رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار الاحتفال الذي نظمته الجمعية الثقافية العربية مساء اليوم الأربعاء، على مسرح الجمعية بعمان لإطلاق مبادرة "زاد الفنون".

وأكدت النجار في كلمة ألقتها بالاحتفال الذي حضره رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري وعدد من أعضاء مجلس الأعيان، ووزراء ومسؤولين سابقين، على أن الوزارة وشركائها من مؤسسات المجتمع المدني لديها موقف موحد من الإبداع والابتكار والقضايا الوطنية الأردنية والعربية، وأن الأردن يقع في قلب العالم وكذلك موقف موحد وصلب وصامد من أن الأردن رغم كل التحديات لم تنقطع عنه الحضارات منذ 10 آلاف عام، لافتة إلى أن الأردن يمثل متحفا كبيرا لمختلف الحضارات التي مرت في المنطقة، وهو منذ فجر التاريخ تقدمي ومدني ورؤيوي منذ آلاف السنين.

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