رسالة من التربية بمناسبة إعلان موعد نتائج التوجيهي



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجهت أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات رسالة إلى طلبة التوجيهي على صفحتها عبر موقع فيسبوك بمناسبة إعلان موعد نتائج الثانوية العامة.



وقالت قبيلات : "ها قد اقتربت زغاريد الفرح من عتبات بيوتكم.. اقتربت دمعات الفرح لتعانق ما تبقى من كتبكم وأوراقكم لسنين مضت.. فأنتم في مساء الأربعاء على موعد مع قطف ثمار جهودكم لأعوام مضت".



وأضافت : "وهنا .. خذوها مني بناتي وأبنائي.. وأهلي أولياء الأمور.. أولا تذكروا أنها نتيجة امتحانات وليست كل ما يحدد مستقبلكم ،فالفرص المتاحة كثيرة؛لذا تقبلوها بصدر رحب .. ثانيا نفرح لفرحكم ولكن لا تجعلوا أفراحكم سبب حزن لآخرين؛ فاياكم وإطلاق العيارات النارية".



وقالت في نهاية رسالتها:"معدلك هو بابك الى تخصص المستقبل ،فأحسن الاختيار.. نسأل الله لكم جميعًا التوفيق والسداد والفلاح".

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