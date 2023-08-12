السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

قرار صادر عن التربية بشأن دوام مدارس الأحد

البيانات الشخصية والملكية العقارية تحت القبة الاثنين المقبل

تعرف على أعلى درجة حرارة في الاردن اليوم - جدول

الدفاع المدني يستعد لمكافحة حرائق الغابات

رسالة من التربية بمناسبة إعلان موعد نتائج التوجيهي

ولي العهد يهنئ بيوم الشباب العالمي

التربية : سيتم إعلان نتائج التوجيهي في هذه الساعة - رابط

محاسنة تدعو لأخذ احتياطات السلامة العامة خلال الظروف الجوية السائدة

العلمية الملكية تبدأ بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء

وزير الداخلية : هذا ما ضبطته الأجهزة الأمنية الاردنية داخل البطيخ !

السبت، 12-08-2023 03:43 م

رسالة من التربية بمناسبة إعلان موعد نتائج التوجيهي

التربية



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجهت أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات رسالة إلى طلبة التوجيهي على صفحتها عبر موقع فيسبوك بمناسبة إعلان موعد نتائج الثانوية العامة.

وقالت قبيلات : "ها قد اقتربت زغاريد الفرح من عتبات بيوتكم.. اقتربت دمعات الفرح لتعانق ما تبقى من كتبكم وأوراقكم لسنين مضت.. فأنتم في مساء الأربعاء على موعد مع قطف ثمار جهودكم لأعوام مضت".

وأضافت : "وهنا .. خذوها مني بناتي وأبنائي.. وأهلي أولياء الأمور.. أولا تذكروا أنها نتيجة امتحانات وليست كل ما يحدد مستقبلكم ،فالفرص المتاحة كثيرة؛لذا تقبلوها بصدر رحب .. ثانيا نفرح لفرحكم ولكن لا تجعلوا أفراحكم سبب حزن لآخرين؛ فاياكم وإطلاق العيارات النارية".

وقالت في نهاية رسالتها:"معدلك هو بابك الى تخصص المستقبل ،فأحسن الاختيار.. نسأل الله لكم جميعًا التوفيق والسداد والفلاح".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1689864997722

قرار صادر عن التربية بشأن دوام المدارس الأحد

1691847804887

دورة تدريبية حول صناعة الأفلام القصيرة في مادبا

1691846322744

غرفة الصناعة تدعو القطاع لاتخاذ الإجراءات المناسبة خلال موجة الحر

8

الدفاع المدني يستعد لمكافحة حرائق الغابات

8202310183744360310326

ولي العهد يهنئ بيوم الشباب العالمي

8860_10_1679939929

الخلايلة: الأوقاف تدعم أهل القرآن وترعاهم

أخبار متعلقة
82023112174369411596

التربية : سيتم إعلان نتائج التوجيهي في هذه الساعة - رابط

وزارة التربية والتعليم

التربية تحسم الجدل حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

7202320142242112673735

خبر سار من وزير التربية لطلبة التوجيهي بشأن امتحان الكيمياء

وزارة التربية والتعليم

بيان من وزير التربية بشأن امتحانات التوجيهي

التربية والتعليم

توجيهات من وزير التربية للتسهيل على طلبة التوجيهي

720231385134608043455

مدعوون للمقابلات الشخصية لإشغال وظيفة معلم - أسماء