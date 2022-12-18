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الأحد، 18-12-2022 02:21 م

الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة ينهيان تنفيذ مشروع الكسوة الشتوية

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الوكيل الإخباري - أنهت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الكسوة الشتوية "كنف 2022" بالوصول إلى 23529 مستفيدا من الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظات المملكة كافة.

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وأشار بيان صدر عن الهيئة اليوم الأحد، إلى أنه تم اعتماد توزيع قسائم شرائية من الأسواق المحلية بقيمة 29 دينارا للفرد الواحد في الأسرة استبدلت بملابس من اختيار المستفيد وحسب احتياجات الفرد والأسرة، ومنح المستفيدين متعة تجربة التسوق وحرية الاختيار، ما كان له الأثر الايجابي على الأفراد وأسرهم.


وذكر البيان أن مشروع "كنف 2022" يعتبر ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بشكل سنوي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وللسنة الرابعة على التوالي.

 

 




 

 


 

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