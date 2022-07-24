الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تقرير دولي: التضخم أكثر ما يقلق المواطنين وطوابير الطعام سوف تزداد

لليوم الثالث استقرار أسعار الذهب محلياً

وفيات الإثنين 25-7-2022

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

هبوط أسعار الذهب بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى خلال أسبوع

قتيلان و5 إصابات بإطلاق نار داخل حديقة في لوس أنجلوس

الأحد، 24-07-2022 10:51 ص

الطيران المدني: تقييم لرحلات شهر آب لتفادي أي تأخير

طيران 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني المهندس صالح العموش أن حقوق المسافرين الذين تأجلت أو ألغيت رحلاتهم عبر الخطوط الجوية "محفوظة" .

اضافة اعلان


وأضاف" الرحلات الجوية مضمونة بتعليمات حقوق المستهلك الصادرة بموجب قانون الطيران المدني وبأن جميع النواقل الوطنية بما فيها الملكية ملتزمة بتنفيذ تعليمات حقوق المستهلك".


وتابع العموش اليوم الأحد في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن وضع الطيران مستقر محلياً وأن الهيئة تتابع كافة الملاحظات أول بأول .


وكشف أن فريق فني من الهيئة بالاشتراك مع المعنيين في الملكية الاردنية للطيران سيقوم يوم الثلاثاء القادم بتقييم وضع رحلات شهر أغسطس،آب لتفادي أي خلل أو تأخير.


وكان عدد من المسافرين في المملكة اشتكوا من تأجيل رحلاتهم أو إلغائها خلال الأسبوع الماضي بسبب الازدحام الكبير في حركة المسافرين ونقص الكوادر العاملة في المطارات وشركات المناولة الأرضية العالمية وانتشار فيروس أوميكرون عالمياً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22520128_1482101115202752_6059152338549601037_o

إرادة: إنجاز 27 ألف دراسة جدوى اقتصادية خلال 20 عاما

11

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

توجيهي3

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

امتحانات

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

0L5A5734

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

سير لوغو

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

أخبار متعلقة
292038003_1111363302925495_4939395035087343924_n

المياه تبحث مع اسبانيا تمويل تنفيذ مشاريع جديدة

c6f7d011-112e-4972-bcfe-96f6a88455d2

حلقة تواصل بث مباشر الثلاثاء المقبل لمناقشة قضايا المياه

6009998072c3c

رصد 78 زلزالا في الأردن خلال 2021

4a615847-7396-49e5-878b-9b2c1e595cee

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد استشهاد الرقيب الخرابشة

520217174649920997598

الحكومة تصدر اليوم بلاغاً يحدد عطلة عيد الاضحى

5د

الجيولوجيين: دراسات النقابة أثبت وجود الذهب والنُحاس في وادي عربة