الطيران المدني: تقييم لرحلات شهر آب لتفادي أي تأخير

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني المهندس صالح العموش أن حقوق المسافرين الذين تأجلت أو ألغيت رحلاتهم عبر الخطوط الجوية "محفوظة" .

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وأضاف" الرحلات الجوية مضمونة بتعليمات حقوق المستهلك الصادرة بموجب قانون الطيران المدني وبأن جميع النواقل الوطنية بما فيها الملكية ملتزمة بتنفيذ تعليمات حقوق المستهلك".



وتابع العموش اليوم الأحد في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن وضع الطيران مستقر محلياً وأن الهيئة تتابع كافة الملاحظات أول بأول .



وكشف أن فريق فني من الهيئة بالاشتراك مع المعنيين في الملكية الاردنية للطيران سيقوم يوم الثلاثاء القادم بتقييم وضع رحلات شهر أغسطس،آب لتفادي أي خلل أو تأخير.



وكان عدد من المسافرين في المملكة اشتكوا من تأجيل رحلاتهم أو إلغائها خلال الأسبوع الماضي بسبب الازدحام الكبير في حركة المسافرين ونقص الكوادر العاملة في المطارات وشركات المناولة الأرضية العالمية وانتشار فيروس أوميكرون عالمياً.

