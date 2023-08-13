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الأحد، 13-08-2023 03:11 م

انتعاش الطلب على ليرات الذهب .. وهذا سعر البيع !

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

قال أمين سر  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم ديب ان الطلب على شراء ليرات الذهب الانجليزي والرشادي يشهد تحسناً ملحوظاً منذ بداية العام .اضافة اعلان


وعزى ديب الاسباب بحديث لـ "الوكيل الإخباري" الى رغبة المواطنين بشراء ليرات الذهب والاونصات لغايات الاستثمار اضافة لانتعاش سوق الذهب بحفلات الزفاف وشراء الهدايا تزامناً مع عودة المغتربين وحفلات التخرج متوقعين ازدياد الطلب نهاية الاسبوع تزامناً مع اعلان نتائج الثانوية العامة

وبلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 312 دينارا، بينما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 273 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات

ووصلت سعر الاونصة محلياً اليوم الأحد الى 1390 ديناراً .

 




 

 


 

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