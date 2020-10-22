انخفاض اسعار الكمامات

الوكيل الإخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن المراجعة الدورية على أسعار الكمامات الجراحية انعكست على تخفيض اسعارها اربع مرات منذ شهر نيسان الماضي.

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وقال مهيدات، في بيان صادر عن المؤسسة اليوم الخميس، إن سعر عبوة الكمامات الجراحية ثلاث طبقات عدد 50 حبة، التي تباع للجمهور هو 5,25 دينار، شامل الضريبة.



واضاف، إنه تتم مراجعة اسعار الكمامات واعادة النظر فيها بشكل دوري، علما بأنها لم تكن مسعرة قبل شهر نيسان الماضي. وبين مهيدات أن الغاية الرئيسية من تحديد السقف السعري هو حماية المواطنين من الاستغلال والحد من المغالاة في الأسعار، مع العلم أنه من الممكن البيع بسعر دون السقف السعري المحدد من قبل المؤسسة، شريطة عدم تجاوزه وبما يضمن المنافسة بين المنتجين والمستوردين على ان تكون الكمامات الجراحية حاصلة على كتاب إجازة للتداول من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.



واشار الى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المستلزمات والأجهزة الطبية تنفذ جولات على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المعلن عنها من قبل المؤسسة.



ودعت المؤسسة في بيانها المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اي مخالفة او ملاحظة وعلى مدار الساعة، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.



