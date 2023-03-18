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السبت، 18-03-2023 12:23 م

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أثار انشاء دوار جديد في إربد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت .اضافة اعلان


وعبر ناشطون عن استيائهم لعودة مسلسل الدواوير في اربد.

وقال مدير دائرة المرور في بلدية إربد الكبرى المهندس حسان العكور لـ "الوكيل الإخباري"  إن البلدية أنهت اليوم السبت اعمال انشاء دوار جديد بالقرب من اشارة النسيم مقابل مجمع المحاكم الشرعية القديم.

وبين أن انشاء الدوار جاء بهدف تخفيف الضغط على اشارة النسيم ولحل مشكلة الاختناقات المرورية.

وأضاف ان يوجد ما يقارب 63 دوار في محافظة إربد و 32 إشارة ضوئية، مبينا ان تكلفة انشاء الدوار لا تتجاوز 300 دينار في حين أن تكلفة وضع إشارة ضوئية ما يقارب 30 ألف دينار.

 




 

 


 

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