الجمعة 22-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بتوجيهات ملكية .. إخلاء مواطن أردني تعرض لحادث سير في السعودية - صور

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الجمعة، 22-03-2024 12:10 م

بتوجيهات ملكية .. إخلاء مواطن أردني تعرض لحادث سير في السعودية - صور

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الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس الخميس، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي لإخلاء مواطن أردني إلى مدينة الحسين الطبية إثر تعرضه لحادث سير خلال وجوده في المملكة العربية السعودية.

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وبين قائد طبابة سلاح الجو الملكي، أنه تم إخلاء مواطن أردني يعمل في المملكة العربية السعودية عبر طائرة عسكرية مزودة بفريق طبي متخصص، مضيفاً أن الحالة العامة للمصاب حرجة.


وعبر ذوو المواطن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية التي طوقت أعناقهم مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. 

 


 




 




 

 


 

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