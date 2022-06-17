بدء فعاليات مهرجان عمان عربيا ودوليا الخامس

الوكيل الاخباري - بدأت مساء اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان "عمان عربيا ودوليا" الخامس، الذي تنظمه في حدائق الحسين جمعية بقاء للثقافة والفنون بمشاركة فنية وموسيقية من 12 دولة عربية وأجنبية.



ويشهد المهرجان الذي تستمر فعالياته خمسة أيام، العديد من العروض الغنائية والموسيقية والفنية التي تبدأ يوميا في ساحات حدائق الحسين الساعة السابعة مساء إضافة إلى قيام الفنانين التشكيليين برسم اللوحات في ورشة فنية مفتوحة تبدأ يوميا من الساعة الثالثة عصرا .

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