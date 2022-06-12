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الأحد، 12-06-2022 09:57 ص

بلدية السلط تفتتح مشروع ساحة عقبة بن نافع

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، عن افتتاح مشروع ساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط التراثي أمام المواطنين والتجار لاستخدامه بشكل مؤقت.

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وبين أن كوادر من بلدية السلط الكبرى ستعمل على تشغيل المشروع حاليا، بشكل تجريبي إلى حين الافتتاح الرسمي.


ويشمل التشغيل المرافق الصحية العامة ومواقف السيارات والساحات والمحال التجارية.


وأكد الحياري في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن البلدية عملت على توفير كوادر خاصة لتشغيل والمحافظة على النظافة العامة في مرافق المشروع، داعيا المواطنين إلى ضرورة التعاون مع البلدية للمحافظة على المشروع ومرافقه.


يذكر أن مشروع ساحات عقبة بن نافع يحتوي على محلات تجارية ومواقف للمركبات وساحات عامة وألعاب للأطفال، وبلغت كلفته نحو 8 ملايين دينار.

 




 

 


 

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