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الثلاثاء، 17-08-2021 05:15 م

بلدية معان تنفذ حملات بيئية وأعمال صيانة للحدائق والشوارع

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الوكيل الاخباري - بدأت بلدية معان الكبرى بتنفيذ حملات توعية بيئية، تتناول قضايا الإلقاء العشوائي للنفايات، وطرق التخلص من النفايات الصلبة، ومخاطر إلقاء الأنقاض ومخلفات البناء، وأهمية توفير شروط السلامة العامة والحفاظ على النظافة.اضافة اعلان


وقال نائب محافظ معان ورئيس لجنة بلديتها خالد الحجاج لـ(بترا)، اليوم الثلاثاء، إن البلدية أعدت خطة متكاملة للتعامل مع مختلف القضايا البيئية التي تتسبب بالمخاطر الصحية والتلوث البيئي وانعكاساته، مبيناً أنه تم التشبيك مع المؤسسات الأهلية والمؤسسات ذات العلاقة لرفع الوعي لدى المواطنين للتعامل مع مختلف القضايا البيئية ذات الأهمية؛ وبناء ثقافة صحية وصولا لمجتمع خالٍ من التلوث.

 




 

 


 

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