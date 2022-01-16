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الأحد، 16-01-2022 06:04 م

تأخير بدء دوام العيادات الخارجية بمستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - قررت ادارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الاول تأخير بدء دوام العيادات الخارجية في المستشفى ودوام الكوادر الادارية إلى الساعة العاشرة صباحا ويستثنى من القرار الموظفين على نظام الورديات كذلك من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك علما بأن قسم الطوارئ يستقبل المراجعين الكرام على مدار الساعة .

واتى القرار إلتزاما بقرار دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتأخير بدء دوام الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية يوم غد الاثنين الموافق ١٧/ كانون الثاني /٢٠٢٢  الى الساعة العاشرة صباحا . 

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