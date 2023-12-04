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الإثنين، 04-12-2023 05:32 م

تأسيس مجلس شراكة بين "تجارة الأردن" و"الغذاء والدواء"

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الوكيل الاخباري -اتفقت غرفة تجارة الأردن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، على تأسيس مجلس شراكة، لتعزيز التعاون والتنسيق لتسهيل انسياب السلع من غذاء ودواء، ومناقشة أية قضايا تهم القطاع وتسريع انجاز المعاملات.

ويعتبر المجلس الذي تم الاتفاق على تشكيله خلال لقاء عقد في مقر الغرفة، اليوم الاثنين، بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة مع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء و الدواء الدكتور نزار مهيدات، بمثابة الخطوة الأولى لتعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

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