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الثلاثاء، 29-03-2022 02:30 م

تحديد أوقات التبرع بالدم بمستشفى الملك المؤسس في رمضان

مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي -(أرشيفية)


الوكيل الاخباري - حدد بنك الدم بمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، أوقات التبرع بالدم خلال شهر رمضان المبارك، والذي سيكون من يوم السبت إلى الأربعاء .اضافة اعلان

 
وقال مدير عام المستشفى، الدكتور محمد الغزو اليوم الثلاثاء، إن التبرع بالدم سيكون على فترتين: الأولى من الساعة الثالثة والنصف عصرا ولغاية السادسة مساء، والثانية من الساعة العاشرة ليلا ولغاية الساعة الثانية والنصف فجرا، أما بالنسبة للمتبرعين بالصفائح سيكون بالتنسيق المسبق مع بنك الدم.
 
وأضاف أنه يشترط بالمتبرع أن يكون مفطرا، حيث لن يقبل السحب من المتبرع الصائم، بإضافة إلى ضرورة إحضار الهوية الشخصية وشهادة تلقي المطعومين لإتمام إجراءات التبرع.
 

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