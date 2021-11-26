الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 10:57 ص

تحويلات مرورية على طريق عمّان – المفرق اليوم

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الوكيل الاخباري– أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية، عن اغلاق مقطع على طريق جابر (عمان/المفرق) وإجراء تحويلات مرورية على الطريق من الساعة الخامسة فجر اليوم الجمعة وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم؛ وذلك لتركيب جسر مشاة معدني في الموقع.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان لها، إنه سيتم تحويل السير القادم من عمان باتجاه المفرق إلى طريق ضمن مدينة المجد، اما القادم من المفرق باتجاه عمان سيتم تحويله إلى طريق إسكان طلال.

وبينت، أنه سيتم طيلة فترة الاغلاق تركيب جسر معدني يخدم المشاة في الموقع؛ ما تطلب من الوزارة وحفاظا على السلامة العامة اغلاق المقطع وتحويل حركة السير بشكل مؤقت لإجراء اللازم.

وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان، وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.

 




 

 


 

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