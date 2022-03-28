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الإثنين، 28-03-2022 09:34 ص

استقرار أسعار الخضار اليوم

خضار 3


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 3051.368 طن، توزعت على 1768.054 طن خضار، 1115.988 طن فواكه، و 167.326 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 219.113 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 30 إلى 65 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 40 إلى 65 قرش، بندورة من 35 إلى 50 قرش، خيار من 50 إلى 70 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين:



 




 

 


 

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