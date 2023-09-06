تنظيم قطاع الطاقة: نسعى لإلغاء جميع المعاملات الورقية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، على ضرورة مواصلة العمل على تطوير الخدمات المُقدمة في قطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، ومواكبة تطلعات المتعاملين، والسعي لإلغاء جميع المعاملات الورقية، وخفض زمن تقديم الخدمة ووقت الانتظار.

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وشدد السعايدة، على ضرورة متابعة التزام كافة مراكز الاتصالات وخدمات المشتركين التابعة لشركات توزيع الكهرباء للتأكد من تطبيق معايير الجودة وتعزيز الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة.



ووجّه كوادر الهيئة المختصين في مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ جولات ميدانية مُكثفة تستهدف مراكز خدمات المشتركين التابعة لشركات الكهرباء، والالتقاء بمتلقي الخدمة والمراجعين للاستفسار عن آرائهم حول مستوى جودة الخدمة والتحديات التي قد تعترض إنجاز معاملاتهم.