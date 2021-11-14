جامعة اليرموك تنظم يوماً توعوياً بمرض السكري

الوكيل الإخباري- افتتحت في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، فعاليات اليوم التوعوي لمرض السكري الذي نظمته كلية الصيدلة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري.

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وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، خلال الافتتاح، "إن تواجدنا اليوم يتزامن باحتفال العالم باليوم العالمي للتوعية بمرض السكري، والذي يترافق مع الذكرى المئوية لاكتشاف الأنسولين، لافتاً إلى أن مرض السكري هو مرض صامت قاتل لا يتوقف عند الخلل في تنظيم السكر في الدم وعمليات الأيض في الجسم، وإنما يؤثر على مختلف أجهزة الجسم كالقلب والكلى.



وأشار إلى أهمية التوعوية بهذا المرض وتداعياته لا سيما وأن عدم السيطرة على مرض السكري يؤدي إلى مضاعفات وخيمة على المريض والمجتمع والقطاع الصحي ككل.



وقالت عميدة الكلية الدكتورة ميرفت الصوص إن اليوم التوعوي بالسكري يأتي ضمن جهود ورسالة كلية الصيدلة في خلق الوعي وتعميق المعرفة بأحد الأمراض الشائعة نحو تحسين وتطوير آليات التعامل معه والتقليل من مخاطره سعياً نحو صحة أفضل وحياة سليمة، مؤكدة أن التوعية والإدراك جزء من التأسيس لثقافة صيدلانية وطبية تستند إلى العلم والخبرة والتجربة.



وتضمنت فعاليات اليوم، محاضرة توعوية بعنوان "مرض السكري والأدوية المستخدمة في علاجه"، ألقتها الدكتورة ميرفت الصوص، وأوضحت خلالها أن علاج مرض السكري يأتي اعتمادًا على نوعه، ومتابعة مستوى السكر في الدم، مؤكدة أن اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي والمشاركة في الأنشطة البدنية من العوامل المهمة في السيطرة على مرض السكري.



كما تضمنت الفعاليات أنشطة المعرض الصحي الخاص بمرض السكري الذي شمل مواد تثقيفية عن مرض السكري، وفحص مستوى السكري في الدم، وقياس الوزن ونسبة الدهون في الجسم، وقياس الضغط، وفحص العيون.