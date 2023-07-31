جرش: أنشطة متنوعة ينفذها مركز شباب قفقفا

الوكيل الإخباري- نفذ مركز شباب قفقفا التابع لمديرية شباب محافظة جرش، اليوم الاثنين، ورشة عمل عن التغذية السليمة بمشاركة 20 شابا.

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وقال المحاضر الدكتور شادي موسى، إن التغذية الصحية السليمة تحتاج إلى غذاء متوازن للحفاظ على الصحة الجسمية السليمة، وأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي، مؤكدا أهمية تناول مجموعة متنوّعة من الأطعمة المحتوية على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة والشعور بالراحة، والحصول على الطاقة.



كما أقام المركز بالتعاون مع البنك الدولي وجمعية عين اليتيم، دورة مصطلحات سياحية باللغة الإنجليزية بمشاركة 25 شابا.



وتهدف الدورة إلى تعريف وتعليم المشاركين اللغة الإنجليزية وخاصة التي يحتاجونها في حياتهم اليومية لرفع كفائتهم وقدراتهم للتواصل بسهولة مع المجتمع السياحي.