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الأحد، 21-08-2022 07:59 م

جلسة ختامية لمشروع التغير المناخي للنقابات العمالية

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الوكيل الاخباري - عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت، الجلسة الختامية ضمن مشروع "التغير المناخي والتنمية المستدامة ودور النقابات العمالية"، الذي انطلق منتصف العام الماضي،والهادف لتحقيق انتقال عادل ومستدام نحو اقتصاد تنموي.

وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، اليوم الأحد، شارك بالجلسة، رؤساء نقابات عمالية وممثلون عنها، ومدير وحدة الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة الدكتور جهاد السواعير الذي قدم عرضا حول برامج وخطط الوحدة ودورها في التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية.

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