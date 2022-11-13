حماية المستهلك تدعو للتأكد من ختم ووزن اسطوانات الغاز المنزلية

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكدت جمعية حماية المستهلك أن على المواطنين التأكد من ختم ووزن اسطوانات الغاز المنزلية عند شرائها حتى لا يقعون ضحية الغش.



وأشارت الجمعية في تصريح لـ "الوكيل الإخباري"، اليوم الأحد، أن على المواطنين التاكد من ان الختم الموضوع على اسطوانة الغاز سليم ولم يتعرض لاي تشققات والتي قد تدل على اي عمليات غش.



واشارت الجمعية الى اهمية شراء اسطوانات الغاز المنزلية من الوكالات المعتمدة.



وبينت أن بعض المواطنين يتعرضون للغش من خلال شرائهم اسطوانات غاز معبئة بالماء، بالرغم من أن الأسطوانات مطابقة.



ودعت إلى ضرورة التقدم بشكوى إلى الجهات المعنية فور اكتشاف المياه بداخل الأسطوانة لتقوم بالكشف على محطّات التعبئة ووكالات ومستودعات الغاز خلال الشتاء.

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يذكر أن وزن الغاز داخل الأسطوانة يبلغ 12.5 كيلو غرام والمجموع الكلي 29 كيلو غراما في الأغلب.



وأشارت إلى أن الطلب على الغاز يرتفع خلال فصل الشتاء.