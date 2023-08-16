حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه وأراضي الخزينة في الشونة الشمالية - صور

الوكيل الإخباري - نفذت مديرية اعتداءات شمال البحر الميت خلال اليومين الماضيين، حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه وأراضي خزينة الدولة في منطقة الشونة الشمالية، ضمن حرم سد زقلاب ومنطقة سليخات/ ابوسيدو ، وذلك باستجرار المياه بطرق غير مشروعة وبزراعة أشجار الحمضيات والزيتون وعمل حواجز شائكة.

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وقالت سلطة وادي الأردن إنه تمت الحملة بمرافقة قوة أمنية من مديرية شرطة غرب إربد ومندوب الإدارة الملكية لحماية البيئة، حيث تم عمل ضبط بالازالات حسب الأصول.

ويأتي ذلك استمرارا لحملات الإزالة التي تقوم بها سلطة وادي الأردن/إدارة مصادر المياه في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى.

