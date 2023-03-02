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الخميس، 02-03-2023 05:11 م

رابطة الكتاب تحتفي بالناقد الدكتور عبدالفتاح النجار

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الوكيل الاخباري - احتفت رابطة الكتاب الأردنيين بالتعاون مع منتدى دار الندوة الثقافي، مساء أمس الأربعاء، بتجربة الناقد الدكتور عبدالفتاح النجار.

وقال الناقد الدكتور ليث الرواجفة خلال الاحتفال الذي أداره الشاعر جميل أبو صبيح، إن الدكتور عبدالفتاح النجار رمز للمثابرة والاجتهاد الأكاديمي، فقد قضى عقودًا في الدراسة والبحث والتحليل والإحصاء لإعطاء (الشعر) ونظرية الأدب معنى أعمق وأشمل، ما أسهم بفتح آفاق معرفية جديدة تستند إلى أسس نظرية ومنهجية علمية ذات اختصاص.

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