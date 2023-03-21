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الثلاثاء، 21-03-2023 05:09 م

"رجال الأعمال" تنظم مؤتمرا لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية أيار المقبل

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الوكيل الاخباري - برعاية ملكية سامية، تنظم جمعية رجال الأعمال الأردنيين في الخامس عشر من شهر أيار المقبل، المؤتمر الدولي لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية، تحت عنوان "الأردن أرض الفرص الواعدة للمستثمرين الدوليين" بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية.

وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن المؤتمر الذي سيقام بمنطقة البحر الميت، يعتبر الحدث الأول من نوعه حيث يشكل فرصة هامة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات والمؤسسات الناطقة باللغة الفرنسية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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