رفد طوارئ مستشفى فيصل بعدد إضافي من الأطباء والاختصاصيين

الوكيل الاخباري-

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قال مدير مستشفى الأمير فيصل ناصر حسين، إنه تم رفد قسم الطوارئ في المستشفى بعدد إضافي من الأطباء لتغطية النقص في كوادر القسم والضغط الكبير الذي يشهده القسم طوال اليوم كون المستشفى يخدم لواء الرصيفة ذي الكثافة السكانية العالية، إضافة لخدمة المناطق القريبة من المدينة.وأشار إلى أنه وبهدف تسريع تقديم الخدمة للمرضى وتجويدها فقد جرى توفير خمسة أطباء طوارئ في الفترة الصباحية وثلاثة في الفترة المسائية منهم طبيب اختصاصي.وأضاف أن قسم الطوارئ يستقبل يومياً نحو 900 مراجع من كافة الحالات المرضية والحوادث، ويعتبر ذلك عدداً كبيراً مقارنة بحجم قسم الطوارئ في المستشفى والإمكانيات المتوافرة ، مشيراً إلى أنه ورغم ذلك تعمل الكوادر على تقديم العلاج الضروري بأسرع وقت، وعلى قاعدة عدم تحويل المريض لمستشفيات أخرى أو الحاجة لعودته مرة أخرى.وأشار إلى شراء خدمات عدد من الأطباء الاختصاصيين في اختصاصات، القلب والغدد الصماء والأطفال، إضافة لفتح أربع عيادات طب باطني وعيادتين للعظام والكسور وعيادة جلدية وعيادة أنف وأذن وحنجرة وعيادة عيون تقدم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة لأخذ مواعيد، داعياً المراجعين إلى التعاون مع كوادر المستشفى لتسهيل وتسريع تقديم الخدمة لهم .