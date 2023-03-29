سلطة البترا: دراسة لتحديد اتجاهات السير في الإقليم

الوكيل الاخباري- تجري سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع دائرة السير في الأمن العام، دراسة لتحديد اتجاهات السير في مناطق بعد افتتاح عدد من الطرق الرئيسة، أخيرا.

اضافة اعلان



وقال مفوض شؤون البنية التحتية في سلطة البترا المهندس سعد الرواجفة لـ(بترا)، إن هذه الخطوة جاءت بعد الانتهاء من مشروع الشارع الشرياني وفتحه أمام حركة السير، واستحداث مسرب آخر في الشارع الرئيس الذي يربط الطريق الشرياني ببقية مناطق المدينة.



وأضاف أنه ولضرورة عدم التأخير في تنفيذ تقاطع "الشعلة" في المدينة، فقد جرى تلزيم عمل مهدئ سرعة وحاجز يقود حركة السير لاتجاه محدد، من شأنه تخفيف الازدحام المروري وتسهيل انسيابية حركة السير، مناشدا أهالي المنطقة بالتعاون لحين الانتهاء من حل اتجاهات الطرق في اللواء.



بدوره، أكد متصرف لواء البترا بندر الزبن، أن المتصرفية وبالتعاون مع إدارة السير، تنفذ جولات مستمرة في الشوارع للتخفيف من الازدحامات بجعل بعض طرق اللواء باتجاه واحد بدلا من اتجاهين، وتكثيف دورات السير والنجدة في أماكن الاكتظاظ المرورية لإدامة حركة السير بسهولة قدر الإمكان.



وكان مواطنون في اللواء شكوا خلال الآونة الأخيرة من تداخل حركة السير على التقاطع الذي يربط الشارع الشرياني، بالشارع الرئيسي في وسط المدينة.

وأكدوا حاجته لتحديد الاتجاهات ووضع إشارة مرورية، لا سيما في الشارع السياحي الذي يحوي معظم فنادق اللواء.