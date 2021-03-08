سيناريو مقترح للحظر في رمضان

الوكيل الإخباري - ما زالت تداعيات جائحة كورونا تلقي بظلالها على الأردنيين ، الأمر الذي حدا بالجهات الحكومية ، لعقد اجتماع طارئ بدعوة من وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات .
وقد كانت هنالك توصيات بشأن "السيناريو" في شهر رمضان المبارك ، والتي سيطرت على المشهد العام ، في اجتماع اليوم ، وفق مصدر من "لجنة مكافحة الأوبئة".
التوصيات تتعلّق بأن يكون الحظر خلال الشهر الفضيل، لمدة ( ١٢) ساعة، والذي يبدأ من السابعة مساءً بعد آذان المغرب ويستمر حتى الساعة السابعة صباحا ، لضمان عدم التجمعات ، لكونها مخالفة لأوامر الدفاع .
التوصيات "ما زالت غير رسمية" ، إلا أنها صارمة ، لحسر انتشار الفيروس ، أمام أرقام تثير "القلق"الحكومي والشعبي.
التريّث في اتخاذ الإجراءات الرسمية ، هو سيد الموقف ، حيث أن التبعات الاقتصادية على المواطنين ستطفو على السطح ، على وقع الأزمات المالية التي تعصف بهم .
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