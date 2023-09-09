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السبت، 09-09-2023 12:51 م

شركس: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز من بيئة الاستثمار

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الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرز اند بورز، بتثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية في العالم، يبعث رسائل إيجابية ومطمئنة من جهات دولية متخصصة لمسار الاقتصاد الوطني. اضافة اعلان


وأشار شركس إلى أن ذلك يعزز من بيئة الاستثمار في الأردن، مبينا أن هذا التثبيت يعكس نجاح المملكة بالمحافظة على سلامة أساسيات الاقتصاد الكلي. 

وأضاف أن هذا التصنيف يؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات النقدية والمصرفية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني.

 




 

 


 

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