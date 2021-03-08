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الإثنين، 08-03-2021 11:38 ص

عبد الله العمري قبل وفاته : أنا كثير مبسوط

صديق العمري يروي اللحظات الأخيرة قبل الحادثة المفجعة

العمري
الراحل عبد الله العمري


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - رحيل الناشط عبد الله العمري ، بات صدمة على الأردنيين بشكل عام ، وعلى عائلته ومحبيه بشكل خاص ، فقد ألقى خبر وفاته بظلاله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، مستذكرينه شابا طموحا ، وواعيا، وقريبا من الآخرين .

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واليوم ، يروي أحد أصدقائه عبر تقنية "الستوري" تفاصيل الحادثة المؤلمة ،واللحظات الأخيرة على فراقه ، حيث كانت أجواء من السعادة تسيطر على رحلة الأصدقاء بدقائق.

 

وجاء نقلا عما تحدّث به صديقه ، وفق رصد "الوكيل الإخباري": 

"الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"

آخر استوريات لـ أخوي وحبيبي عبود العمري الكل شافها وكانت دبكة وأنا الي حكيت للشباب انزلو يلا ندبك وبعد ما خلصنا اطلعنا حكيتلهم يا خوان هاي اللحظة عمرنا ما حننسها وشكلو كلامي طلع صح .

 

وتابع بحسرة : 

وبس طلعنا حكالنا عبود انا كثير مبسوط وبعدها بي 6 دقايق قلبت فينا السيارة والدنيا والحياة كل شي وبعدها اطلعنا من تحت السيارة والسيارة كانت قالبة فينا 5 مرات .

 

وزاد مستذكرا تفاصيلا مؤلمة بعد الحادثة ، قائلا: 

الله أعطانا عمر جديد أنا وكل الشباب وترجيت ربنا يارب جيبها فيا بس مش بعبود ..عبود صغير بس ربنا أراد هيك ..الحمد لله قدر الله ما شاء فعل.

 

صديق العمري اتضح من رسالته مدى تأثّره بوفاة العمري ، وما كلماته المؤثّرة إلا قطرة من بحر الحزن العميق ، وزاد : 

ويارب يكون سامحني اذا بي يوم من الأيام زعلتو بي اي شي والله يصبر اهلك ويارب يسامحونا بس مش بـ ايدينا والله وكلو بـ ارادة رب العالمين .

 

وشكر دور السفارة الأردنية في جنوب إفريقيا على دورها وقال " وشكرا للسفارة الأردنية الي ما تركتنا لحالنا بالمرة .

 

واختتم:

يارب تصبر أهلو وتصبرنا على فرقاه انا والشباب كل أمورنا الحمد لله بخير .

 

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