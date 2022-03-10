الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

ضبط 2 كغم كوكايين داخل أحشاء شخصين من جنسية أجنبيه

وزير العمل يدعو التعاون بين الأردن ومصر والعراق في مجال النقل

المياه: استبدال خط صرف صحي الرمثا بكلفة 1.650 مليون دينار

نقيب الألبسة يتوقع ارتفاع الأسعار 5 - 8%

الخصاونة: تقديم أفضل الخدمات للمزارعين

المملكة ستشهد تراكم خفيف للثلوج فوق المرتفعات غداً

أسعار الذهب محليا

البلبيسي: إجراءات تخفيفية جديدة شريطة التزام المواطنين

تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور

200 ألف جرعة لقاح للاجئين في الأردن ودول أخرى

الخميس، 10-03-2022 01:30 م

ضبط 2 كغم كوكايين داخل أحشاء شخصين من جنسية أجنبيه

م


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر إدارة مكافحة المخدرات أحبطت في مطار الملكة علياء الدولي محاولة تهريب 2  كغم من مادة الكوكايين المخدرة داخل أحشاء شخصين من جنسية أجنبية.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي إن إدارة مكافحة المخدرات تابعت معلومات توافرت لديها حول نية أجنبيين قادمين عبر مطار الملكة علياء الدولي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ، إذ حُدد موعد وصول المشتبه بهما وأُلقي القبض عليهما فور محاولتهما دخول المملكة .


وتابع "وبعد تفتيشهما والكشف عليهما بواسطة الأجهزة اللازمة اكتُشف وجود كميات من المواد المخدرة داخل أحشائهما ، وجرى إخراج هذه المواد بالطرق الطبية، وقُدرت ب 2 كغم من مادة الكوكايين المخدرة ".


وأكد الناطق الإعلامي أنه وبمتابعة التحقيق حُددت هوية الشخص المستلم للمواد المخدرة داخل المملكة وهو من جنسية عربية وأُلقي القبض عليه وأودعت القضية لدى مدعي عام محكمة امن الدولة .


وشدّد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، أن مديرية الأمن العام لم ولن تتهاون مع أية محاولة لتهريب أو إدخال هذه السموم إلى الأراضي الاردنية، وتسخر  لهذا الواجب إمكاناتها وقدراتها الفنية والاستخبارية كافة، وستضرب بقوة على كل من تسول له نفسه الخروج عن القوانين وافساد المجتمع بهذه الآفة.

 


 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجامعة الأردنية

الإدارة المحلية: حملة للتشجيع على الانتخابات في الجامعات

0L5A0263

وزير العمل يدعو التعاون بين الأردن ومصر والعراق في مجال النقل

bngh

المياه: استبدال خط صرف صحي الرمثا بكلفة 1.650 مليون دينار

محل اواعي

نقيب الألبسة يتوقع ارتفاع الأسعار 5 - 8%

FNecESOWYAAYLO8

الخصاونة: تقديم أفضل الخدمات للمزارعين

ef8fc87aa6502fb03c9a56fd5345cc6a1571055377

253 قاضية في الأردن بنسبة 27%

أخبار متعلقة
رجلا أمن - (أرشيفية)

ضبط 4 مروجي مخدرات بحوزتهم 16 كف حشيش وألفي حبة مخدرة بمداهمة أمنية في البادية الشمالية

WhatsApp Image 2022-03-02 at 1.40.49 AM

ضبط اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين

WhatsApp Image 2022-02-20 at 10.42.29 AM

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط تدعي تقديم دعم نقدي للفقراء

274523893_10224665205730868_5847992299788104545_n

رغم فسخ اتفاقية "أوتوبارك إربد" قضائياً.. السير تستمر بمخالفة المركبات واستياء كبير من المواطنين

a06f0edf-1937-47c8-806f-92bda8fb2d48

الأمن يضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة تجار ومروجين خلال حملات أمنية في عمّان وإربد - صور

1645960602329

سياحة مأدبا تطلق مبادرة "هلا بزوارنا"