ضمن حملة العيد ..البر والإحسان تقدم مساعدات لـ 1500 أسرة

الوكيل الاخباري - بلغ عدد المستفيدين من مساعدات حملة البر والإحسان التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، 1500 أسرة عفيفة في مختلف محافظات وأقاليم المملكة.

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وجاء تقديم المساعدات، بحسب بيان اليوم الأحد، في إطار حملة عيد الأضحى المبارك التي أطلقتها الحملة لمساعدة الأسر المستهدفة استعدادا للعيد، وترجمة لمعاني التكافل التي توليها الحملة أهمية كبيرة ضمن رسالتها وأهدافها النبيلة.



وقالت الحملة إن المساعدات شملت الطرود الغذائية وملابس العيد والمساعدات النقدية، لافتة إلى أن اختيار الأسر المستهدفة استند إلى قاعدة البيانات المتوفرة لديها، بالتعاون والتنسيق مع شبكة مراكز الأميرة بسمة للتنمية التابعة لـــ(جهد) والمنتشرة في جميع مناطق المملكة.



وأضافت أن المساعدات التي تقدمها للأسر والفئات المستهدفة، تأتي ضمن برامج الحملة المتنوعة التي تنفذها في مناطق المملكة المختلفة، وتستهدف مساعدة الأسر العفيفة التي تعاني من ظروف معيشية واقتصادية صعبة.

