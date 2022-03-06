عملية نوعية بالخدمات الطبية الملكية لاستئصال ورم خبيث من جسد سيدة

الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي جراحي من أطباء قسم جراحة الكبد والبنكرياس وجراحة الصدر بمدينة الحسين الطبية عملية جراحية لاستئصال ورم خبيث يمتد بين التجويف الصدري إلى التجويف البطني.



وأشار رئيس اختصاص الجراحة العامة ومستشار جراحة وزراعة الكبد العميد الطبيب سمير الصمادي إلى أن هذه العمليات لا تجرى إلا في مراكز متقدمة في العالم وتحتاج إلى جهد وتعاون جماعي ما بين التخصصات الجراحية المختلفة وأطباء التخدير.



وبين أخصائي أول جراحة الكبد والبنكرياس المقدم الطبيب رائد الجراح أن المريضة تم تشخيصها بحسب قراءات الصور الإشعاعية، حيث كانت تعاني من آلام بالبطن وبعد الاجتماع الطبي المشترك للتخصصات الجراحية والتخدير، تم إجراء العملية.



وأوضح أن صعوبة إجراء مثل هذه العمليات تكمن بمكان الورم وحجمه وقربه من الأوردة والشرايين الرئيسية للجسم لامتداده ما بين الغشاء التيموري لعضلة القلب والشريان الأبهر الرئيسي والرئة اليسرى والحجاب الحاجز ومنطقة الطحال والبنكرياس والمعدة مما يسبب انسداد للمعدة، ويحتاج مثل هذا الإجراء الجراحي للسيطرة على النزيف المتوقع في مثل هذه الحالات حيث تمت العملية، دون وجود نزف جراحي ومع المحافظة على الطحال والبنكرياس والمعدة، ودون مشاكل طبية مع المحافظة على العلامات الحيوية للمريض.

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