عويس يوجه رسالة للقائمين على تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري - وجه وزير التربية والتعليم وجيه عويس، رسالة شكر إلى القائمين على امتحان الثانوية العامة للدورة التكميلية التوجيهي.

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وقال الوزير في رسالته، “أما وقد أنهيتم بأعلى مستويات الاحترافية والمهنية؛ عقد الامتحان التكميلي لعام 2021، فأشكر لكم جهودكم العظيمة، وحسن إدارتكم والتزامكم بتطبيق البروتوكول الصحي وبتعليمات وإجراءات الامتحان الذي سار سيرا حسنًا، كما خطط له في بيئة امتحانية ملائمة”.



وقدم عويس الشكر للمؤسسات الوطنية كافة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز: هيئة الاتصالات الخاصة/ قواتنا المسلحة ـ الجيش العربي، وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام.

وختم، “أما أبنائي الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي؛ فقد كان لوعيكم الكبير وتعاونكم والتزامكم الأثر الكبير في إنجاح هذا الامتحان، متمنيا لأبنائي الطلبة النجاح والتوفيق”.



وتاليا الرسالة:

أبناء الأسرة التربوية؛ معلمين ومعلمات، إداريين وإداريات القائمين على عقد امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2021/ الامتحان التكميلي.



أما وقد أنهيتم بأعلى مستويات الاحترافية والمهنية؛ عقد الامتحان التكميلي لعام 2021، فأشكر لكم جهودكم العظيمة، وحسن إدارتكم والتزامكم بتطبيق البروتوكول الصحي وبتعليمات وإجراءات الامتحان الذي سار سيرا حسنًا، كما خطط له في بيئة امتحانية ملائمة، حرصنا جميعا على توفيرها لأبنائنا الطلبة، وكلي ثقة بأن يكون هذا الإنجاز لبنة نبني عليها، تضاف إلى سجلنا الأردني الحافل بقصص النجاح.



الشكر الموصول للمؤسسات الوطنية كافة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز: هيئة الاتصالات الخاصة/ قواتنا المسلحة ـ الجيش العربي، وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام.



أما أبنائي الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي؛ فقد كان لوعيكم الكبير وتعاونكم والتزامكم الأثر الكبير في إنجاح هذا الامتحان، متمنيا لأبنائي الطلبة النجاح والتوفيق.

