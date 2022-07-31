الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انطلاق المعسكرات الصيفية للمشاركين بجائزة الحسن للشباب غداً

فاتورة كهرباء جامعة آل البيت لشهر حزيران تصل إلى الصفر

الامن يحقق بملابسات وفاة مواطن داخل منزله في الزرقاء

اختتام المخيم الشبابي الثاني لمشاركي جائزة الحسن للشباب

وزير الخارجية يشارك في أعمال ستوكهولم لنزع السلاح النووي

أمسية أدبية في بيت عرار الثقافي بإربد

البنك المركزي : مليار دينار زيادة عرض النقد

تمثال عين غزال شعاراً لمؤتمر تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر

أمسية قصصية ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان جرش

إطلاق الموقع الإلكتروني لخارطة تحديث القطاع العام

الأحد، 31-07-2022 10:38 م

فاتورة كهرباء جامعة آل البيت لشهر حزيران تصل إلى الصفر

520201121555179778792


الوكيل الاخباري - خفضت جامعة آل البيت فاتورة الطاقة الكهربائية الى الصفر  والتي كانت تصل شهريا إلى ما يقارب الـ100 الف دينار من خلال مشروع الطاقة الشمسية.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور هاني الضمور أن استحداث مشروع الطاقة الشمسية جاء لتقليل كلفة الطاقة التي تنفقها الجامعة في هذا المجال وذلك تنفيذا لرؤية ادارة الجامعة بالتوسعة في مشاريع تدر أرباحا لها.

وأضاف أن المشروع نفذ من قبل الشركة العالمية وشريكها الألماني شركة “Et Solution”، بتقنية الـ(الخلايا الضوئية) وبقدرة 3.3 ميجا واط، وبكلفة 2.6 مليون دينار بمنحة من صندوق أبو ظبي للتنمية على مساحة 50 دونما لتغطية كامل استهلاك الجامعة من الطاقة الكهربائية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

انطلاق المعسكرات الصيفية للمشاركين بجائزة الحسن للشباب غداً

720222420540285685445

الامن يحقق بملابسات وفاة مواطن داخل منزله في الزرقاء

w

اختتام المخيم الشبابي الثاني لمشاركي جائزة الحسن للشباب

الصفدي 2

وزير الخارجية يشارك في أعمال ستوكهولم لنزع السلاح النووي

7202230152816861278929

أمسية أدبية في بيت عرار الثقافي بإربد

1659290107890

تمثال عين غزال شعاراً لمؤتمر تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر

أخبار متعلقة
62022301785993787028

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب صفر

62dfb40aa2dc2

وزير التخطيط يلتقي مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات

1658828429937

الطاقة تناقش مع قطاعات النقل والبناء والصناعات خفض فاتورتها

w

اتفاقية تعاون بين التدريب المهني وجامعة آل البيت

6202219244369077444

دورة إقليمية لتدريب المدربين المستجيبين الاوائل للطوارئ الإشعاعية

72022161211568318693

هيئة الطاقة تحذر من محاولات خداع واحتيال إلكترونية تستخدم اسمها