فاتورة كهرباء جامعة آل البيت لشهر حزيران تصل إلى الصفر

الوكيل الاخباري - خفضت جامعة آل البيت فاتورة الطاقة الكهربائية الى الصفر والتي كانت تصل شهريا إلى ما يقارب الـ100 الف دينار من خلال مشروع الطاقة الشمسية.



وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور هاني الضمور أن استحداث مشروع الطاقة الشمسية جاء لتقليل كلفة الطاقة التي تنفقها الجامعة في هذا المجال وذلك تنفيذا لرؤية ادارة الجامعة بالتوسعة في مشاريع تدر أرباحا لها.



وأضاف أن المشروع نفذ من قبل الشركة العالمية وشريكها الألماني شركة “Et Solution”، بتقنية الـ(الخلايا الضوئية) وبقدرة 3.3 ميجا واط، وبكلفة 2.6 مليون دينار بمنحة من صندوق أبو ظبي للتنمية على مساحة 50 دونما لتغطية كامل استهلاك الجامعة من الطاقة الكهربائية .

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