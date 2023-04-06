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الخميس، 06-04-2023 06:52 م

كشف موعد تحري هلال شهر شوال وحسابات عيد الفطر في الأردن

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الوكيل الإخباري - أوضحت الجمعية الفلكية الأردنية في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يكون تحري هلال شوال مساء الخميس الموافق 20 نيسان 2023، مؤكدة أنه ووفقاً للمعطيات الفلكية التي تقدم احتمالات الرؤية، لا يمكن رؤية هلال شوال في سماء المملكة مساء يوم التحري أي يوم الخميس.

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وتقول الجمعية "إذا أخذنا بشرط الاقتران المركزي قبل غروب الشمس وشرط اليوم الغروبي، سوف يغرب القمر بعد غروب الشمس فيكون يوم الجمعة فلكياً هو أول أيام الشهر الجديد، لكن في حال اعتماد الرؤية البصرية الشرعية المتبعة (رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالأجهزة البصرية) وتعذرت الرؤية مساء الخميس، يكون يوم السبت هو غرة شهر شوال لعام 1444هـ.


واعتمدت الجمعية على عدة معايير في صعوبة رؤية الهلال في سماء المملكة مساء الخميس، وهذه المعايير هي: لن تتحقق الرؤية وفقاً لمعيار إسطنبول لأن الاستطالة ستكون أقل من 8 درجات، ولن تتحقق أيضاً وفقاً لمعيار "حد دانجون" لأن الاستطالة ستكون أقل من 7 درجات، إضافة إلى معيار يالوب ومعيار عودة ومعيار إلياس ومعيار مرصد جنوب إفريقيا الفلكي ومعيار علاوي، لن تتحقق الرؤية فيها مساء الخميس لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.


وتبيّن الجمعية، أن الحسابات الفلكية، وهي المبنية على حسابات دقيقة، تشير إلى أن الاقتران المركزي هو الأساس وبالتالي سيبدأ الشهر القمري الساعة 7:12 صباح يوم الخميس 20 نيسان 2023، وتغرب الشمس الساعة 7:08 مساءً بزاوية سمتية مقدارها 284 درجة ، ويغرب القمر الساعة 7:35 مساءً بزاوية سمتية 282 درجة، والفرق السمتي بينهما حوالي 2 درجة تقريباً.


وتوضح، أن الهلال سوف يمكث فوق الأفق 27 دقيقة وعمره 11:56 ساعة، والاستطالة التي هي الزاوية بين مركزي القمر والشمس تساوي حوالي 6 درجات، وارتفاع الهلال فوق الأفق 5:57 درجة، وقوس الضوء وقوس الرؤية يبلغ 5 درجات، وسمك الهلال أو نسبة إضاءة الهلال تبلغ 0.3%.


وقال رئيس الجمعية الدكتور عمار السكجي، إن الجمعية ستنظم لجان رصد للهلال في مناطق المملكة بناء على دعوة التحري التي سوف يدعو لها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، مؤكداً أن الجهة الرسمية والشرعية في المملكة التي تقرر بداية شهر شوال، هي دائرة الإفتاء العام.

 




 

 


 

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