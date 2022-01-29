كهرباء إربد: إصلاح 400 عطل فردي خلال المنخفض الجوي الأخير



الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، أنها تعاملت، خلال المنخفض الجوي الأخير، مع 400 عطل فردي في إقليم الشمال (إربد، عجلون، جرش والمفرق)، حيث جرى معالجتها بمعدل زمني يصل إلى نصف ساعة لكل منها.



وأكد مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الأعطال جميعها فردية تتعلق بمنازل المشتركين في المحافظات الأربع، ولم يكن هناك أي أعطال جماعية في منطقة الامتياز، مؤكدا أن المحافظات الأربع تخلو من أي أعطال، فيما جرى تسجيل 3 أعطال على شبكة الجهد المتوسط جرى التعامل معها على الفور.

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