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لتلافي الاستغلال .. مطالب بوضع تسعيرة واضحة للونشات في الأردن

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الثلاثاء، 02-08-2022 11:23 ص

لتلافي الاستغلال .. مطالب بوضع تسعيرة واضحة للونشات في الأردن

ونش سيارات 2


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - طالب مواطنون أن يتم وضع ضوابط وتسعيرة واضحة للونشات التي تنقل المركبات من مكان الحادث للمركز الأمني . 

وقال مواطنون، لـ " الوكيل الإخباري" إن صاحب الونش يتحكم بالسعر ويضع الفاتورة التي يريدها دون أي ضابط أو سقف محدد ولا يكون بالاعتبار المسافة التي ينقل بها المركبة. 

ونوهوا إلى أن تكلفة نقل مركبة لمسافة كيلومتر واحد قد تكلّف صاحبها 200 دينار، موضحين أن هذا أمر لا يمكن أن يكون منطقياً، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

وبينوا أن مسألة وضع السعر تعود لضمير صاحب الونش، مطالبين الجهات الرسمية بوضع تسعيرة واضحة حتى لا يقع صاحب المركبة ضحية للاستغلال.

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يذكر انه لا يوجد نقابة أو جمعية لاصحاب الونشات في الأردن. 


 




 

 


 

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