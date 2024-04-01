مجمع اللغة يعلن عن مسابقاته الثقافية في دورتها الـ9 لعام 2024

الوكيل الإخباري - أعلن مجمع اللغة العربية الأردني، اليوم الاثنين، عن الدورة التاسعة لمسابقاته الثقافية هذا العام 2024.

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وقال المجمع، في بيان صحفي، إن المسابقات تشتمل على جوائز متعددة، لتعميق الانتماء للغة العربية، والاعتزاز بها، وتشكيل الهوية العربية الأصيلة لدى أبنائها، وتتمثل في: جائزة أفضل مخطوطة محققة منشورة في كتاب، وأفضل كتاب مترجَم، وأفضل كتاب مؤلَّف في اللغة العربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية والتطبيقية، وجميعها على مستوى الوطن العربي.



كما تشتمل على جائزة أفضل لوحة حروفية (لوحة فنية يتكئ فيها الفنان على الخط العربي)، وجائزة لفن الخط العربي للكبار في خط الثلث الجلي، والديوان الجلي والكوفي الفاطمي، ومسابقة بعنوان: "لغتي هويتي"، لأفضل تقرير أو تحقيق صحفي حول اللغة العربية.



وتضم مسابقات المجمع كذلك مسابقة للأطفال والناشئة، من سن 7 و12 عاما و13 و18 عاما بعنوان: "أحب لغتي العربية"، مقسمة إلى 4 فئات: أفضل نص نثري (قصة، ومقالة، وخاطرة ورسالة)، وأفضل نص شعري، والمطالعة (قراءة في كتاب)، والخط العربي.



وبين أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقات والجوائز من خلال موقع المجمع الإلكتروني: (www.arabic.jo)، ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.