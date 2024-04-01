الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك والملكة وولي العهد يستقبلون رئيس مصر وعقيلته في عمان

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

صدور تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف

تأجيل منح رخص استيراد القمح حتى نهاية آب المقبل

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

الملك يؤكد ضرورة تخفيض مدد التقاضي مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام

الأمن يضبط مطلوب مصنف بالخطر جدا والمسلح في البلقاء

التعليم العالي: تأجيل اعلان نتائج المنح والقروض الجامعية لمدة 48 ساعة

مسؤول بوزارة الصحة بغزة: جميع مرافق مجمع الشفاء الطبي خرجت عن الخدمة

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بمحيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات الاحتلال

الإثنين، 01-04-2024 07:54 م

مجمع اللغة يعلن عن مسابقاته الثقافية في دورتها الـ9 لعام 2024

341727_5_1631537169


الوكيل الإخباري - أعلن مجمع اللغة العربية الأردني، اليوم الاثنين، عن الدورة التاسعة لمسابقاته الثقافية هذا العام 2024.

اضافة اعلان


وقال المجمع، في بيان صحفي، إن المسابقات تشتمل على جوائز متعددة، لتعميق الانتماء للغة العربية، والاعتزاز بها، وتشكيل الهوية العربية الأصيلة لدى أبنائها، وتتمثل في: جائزة أفضل مخطوطة محققة منشورة في كتاب، وأفضل كتاب مترجَم، وأفضل كتاب مؤلَّف في اللغة العربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية والتطبيقية، وجميعها على مستوى الوطن العربي.


كما تشتمل على جائزة أفضل لوحة حروفية (لوحة فنية يتكئ فيها الفنان على الخط العربي)، وجائزة لفن الخط العربي للكبار في خط الثلث الجلي، والديوان الجلي والكوفي الفاطمي، ومسابقة بعنوان: "لغتي هويتي"، لأفضل تقرير أو تحقيق صحفي حول اللغة العربية.


وتضم مسابقات المجمع كذلك مسابقة للأطفال والناشئة، من سن 7 و12 عاما و13 و18 عاما بعنوان: "أحب لغتي العربية"، مقسمة إلى 4 فئات: أفضل نص نثري (قصة، ومقالة، وخاطرة ورسالة)، وأفضل نص شعري، والمطالعة (قراءة في كتاب)، والخط العربي.


وبين أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقات والجوائز من خلال موقع المجمع الإلكتروني: (www.arabic.jo)، ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1711985073398

الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في المفرق والرمثا

WhatsApp Image 2024-04-01 at 7.50.37 PM

الملك والملكة وولي العهد يستقبلون رئيس مصر وعقيلته في عمان

n02oB1WUYaYN8GFkLvcvGC6yQYIBF5Dd2xh0FUyf

صدور تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف

1711985303766

تأجيل منح رخص استيراد القمح حتى نهاية آب المقبل

6202123141055481232741

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

1711979730455

أوقاف البادية الشمالية تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-03-06 at 12.37.57 PM

الجمارك: اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية وصول المواد الأساسية بسهولة

1000434614

الحكومة تتوقع عودة عدد الحاويات الواردة للأردن إلى ما كانت عليه قبل العدوان على غزة الشهر الحالي

1000434592

وزير الصناعة والتجارة: لدينا مخزون آمن من السلع والأسعار أقل من رمضان الماضي

1709620485648

"عين على القدس" يرصد استعدادات الأوقاف في القدس للشهر الفضيل

1709624896786

مستشفى الجامعة يحدد مواعيد الدوام في رمضان

WhatsApp Image 2024-03-05 at 9.31.14 AM

وادي الأردن تعقد ورشات تدريبية حول تشغيل وصيانة شبكات الري لتقليل الفاقد المائي