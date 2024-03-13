الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

النواب الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر تيك توك

مقررة أممية: إسرائيل تجتث الشعب الفلسطيني من جذوره

انتشال 17 شهيدا بمدينة حمد في خان يونس

إتلاف 497 كيلوغراما من المواد الغذائية بالزرقاء

السير تُحذر بعد وقوع حادثي سير في عمّان - تفاصيل

صحة غزة: الأطفال يعانون مضاعفات خطرة نتيجة عدم توفير الحليب

قرارات جديدة من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الضلاعين أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية

قراران جديدان لمجلس الوزراء اليوم

عجز الموازنة الأمريكية يتفاقم إلى 828 مليار دولار في 5 أشهر

الأربعاء، 13-03-2024 05:23 م

محافظ الطفيلة يتفقد الأسواق التجارية

fec855acfc9c208d5a2e6564c5943c3e


الوكيل الإخباري - أكد محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، ضرورة تكثيف الرقابة من قبل لجان الصحة والسلامة العامة على الأسواق ومحال بيع الدواجن واللحوم الحمراء، للتأكد من توفر شروط الصحة والسلامة العامة، وضرورة توفير المواد الأساسية خاصة التي تشهد زيادة بالطلب خلال الشهر الفضيل مثل الأرز والسكر والتمور وغيرها.اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال تفقد الدكتور الشورة اليوم الأربعاء، أسواق الاستهلاكية المدنية والعسكرية في قصبة الطفيلة، وأسواق الخضار والفواكه، واطلعه على جاهزيتها من حيث الكميات التموينية المعروضة وأصناف الخضار والفواكه، ومدى استقرار أسعارها خلال الشهر الفضيل.

وتشهد أسواق مدينة الطفيلة التجارية وأسواق المؤسستين المدنية والعسكرية حركة شراء اعتيادية، حيث يركز إقبال المواطنين على المواد التموينية والمواد الأساسية والخضار واللحوم والحلويات، إضافة لشراء مستلزمات الشهر الفضيل من تمور وجوز وقمر الدين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fec855acfc9c208d5a2e6564c5943c3e

إتلاف 497 كيلوغراما من المواد الغذائية بالزرقاء

450624

السير تُحذر بعد وقوع حادثي سير في عمّان - تفاصيل

file

قرارات جديدة من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

image

الضلاعين أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية

431165295_792157449612629_8358394052346498339_n

قراران جديدان لمجلس الوزراء اليوم

65f19e6ae28cf

الملك يستقبل وزير خارجية إسبانيا في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

أخبار متعلقة
I1grKvYTNlN38wMx1ZwvpzFODmv5OhcgWBd4IDkG

الحكومة تحدد ساعات الدوام الرسمي في رمضان

515272

جامعة الطفيلة التقنية تعلن مواعيد الدوام في رمضان

WhatsApp Image 2024-02-29 at 4.15.40 PM

العقبة الخاصة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

427575_11_1709204199

نقابة المهندسين تطلق مشروع "إفطار صائم في غزة "

مهارات-الكتابة-الإبداعية

دورة تدريبية في الطفيلة حول الكتابة الإبداعية

444

الملك يحذر من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان