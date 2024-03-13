محافظ الطفيلة يتفقد الأسواق التجارية

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أكد محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، ضرورة تكثيف الرقابة من قبل لجان الصحة والسلامة العامة على الأسواق ومحال بيع الدواجن واللحوم الحمراء، للتأكد من توفر شروط الصحة والسلامة العامة، وضرورة توفير المواد الأساسية خاصة التي تشهد زيادة بالطلب خلال الشهر الفضيل مثل الأرز والسكر والتمور وغيرها.وجاء ذلك خلال تفقد الدكتور الشورة اليوم الأربعاء، أسواق الاستهلاكية المدنية والعسكرية في قصبة الطفيلة، وأسواق الخضار والفواكه، واطلعه على جاهزيتها من حيث الكميات التموينية المعروضة وأصناف الخضار والفواكه، ومدى استقرار أسعارها خلال الشهر الفضيل.وتشهد أسواق مدينة الطفيلة التجارية وأسواق المؤسستين المدنية والعسكرية حركة شراء اعتيادية، حيث يركز إقبال المواطنين على المواد التموينية والمواد الأساسية والخضار واللحوم والحلويات، إضافة لشراء مستلزمات الشهر الفضيل من تمور وجوز وقمر الدين.