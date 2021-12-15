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الأربعاء، 15-12-2021 04:12 م

مديرية الأمن العام تطلق موقعها الالكتروني الجديد

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية الأمن العام موقعها الالكتروني الجديد، والذي يأتي في إطار مسيرة التطوير والتحديث التي دشنتها المديرية في العام 2021 بعد الانتهاء من عملية الدمج، لتشمل كافة الوحدات والتشكيلات.

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وحضر حفل إطلاق موقع مديرية الأمن العام الإلكتروني المفتش العام العميد مهندس هاشم الخصاونة ، الذي لفت إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد ، ينسجم مع الرؤى الملكية السامية في رفع سوية الأداء وتجويد الخدمة الأمنية، ويقدم المعرفة والتوعية ويعكس حجم الجهود التي يقدمها جهاز الأمن العام.


وأشار إلى أن بناء الموقع الإلكتروني جاء بتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، نظرا لما يقدمه من تسهيل على المواطنين في تلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية، ويعزز التفاعل الإيجابي بين المواطنين ومديرية الأمن العام.


ويوفر الموقع الإلكتروني الجديد( 162 ) خدمة أمنية وتدريبية ومرورية، يمكن للمواطنين والمقيمين من الحصول عليها الكترونيا وبما يوفر عليهم الوقت والجهد ،، كما يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات الالكترونية ، للاستفادة منها عند الحاجة، وتعكس حجم التطوير والتحديث الذي حققه جهاز الأمن العام.


ويذكر أن إعادة بناء الموقع الجديد ، جاء بالتشاركية مع شركة سايرون وشركة الصدى للتكنولوجيا ، وبإشراف مباشر من مهندسين وفنيين مختصين من مرتبات مديرية الأمن العام، حيث تحرص المديرية على تعزيز أواصر التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الأردن.

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