مرصد الزلازل سجل 118 هزة ارضية في الأردن منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

سجل مرصد الزلازل الأردني 118 هزة ارضية في الأردن منذ بداية العام ولغاية بداية شهر كانون أول الحالي وفق مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان.

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وأكد سويدان أن العديد من الهزات الارضية والنشاطات الزلزالية التي تسجلها أجهزة الرصد لا يشعر بها السكان وهو أمر طبيعي نتيجة حركات صفائح القشرة الأرضية.



وأضاف سويدان لـ"الوكيل الإخباري" أن الهزات الارضية التي شهدتها المملكة خلال العام الحالي تراوحت قوتها بين 1.2 إلى 4.5 درجات على مقياس ريختر.



وأشار أن أجهزت مرصد الزلازل الاردني سجلت 212 زلزال إقليمي و 550 زلزال بعيد خلال العام الحالي .



ونوه أنه تم تشغيل محطة رصد زلزال جديدة في منطقة سد وادي العرب خلال الشهر الماضي لتصبح المحطة رقم 23 ضمن الشبكة الوطنية الأردنية لرصد الزلازل ومركز المرصد في وزارة الثروة المعدنية .